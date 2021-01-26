Врач назвал кофе профилактикой рака печени, молочной железы и простаты

Выяснилось, что у кофе много полезных свойств. Он не только способен пробудить организм, но и снизить риск развития рака печени, молочной железы и простаты. Об этом рассказал врач, дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

«Он способен снять головную боль, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды, устраняет сонливость, повышает умственную и физическую работоспособность. Именно поэтому организму так нравится кофеин», — передает сайт «Аргументы и факты» его слова.

Эксперт отметил, что у многих страх перед кофе связан с кофеином. Но этого вещества в напитке всего 0,6-0,7% от общего состава. Это меньше, чем в чае. Но в разумных количествах кофеин приносит организму только пользу.

Кроме того, употребление кофе предотвращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа, а еще не способствуют развитию сердечно-сосудистых патологий, снижает риск развития рака печени, простаты и молочной железы.

Также кофе полезен с точки зрения косметологии — стимулирует лимфоток, питает кожу, замедляет ее увядание.

Однако не стоит пить кофе на голодный желудок, потому что этот напиток повышает кислотность в желудке. А еще его нельзя сочетать с алкоголем. Также кофе стоит с осторожностью употреблять пожилым, так как он вымывает кальций из организма. Кофе противопоказан беременным и гипертоникам.