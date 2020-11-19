Врач назвал категорию людей, которая реже всего болеет COVID-19

У таких людей рецептурный аппарат устроен так, что шансов подхватить COVID-19 значительно меньше.

По последним данным оперштаба по коронавирусу, число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона, напомнил «Царьград». А суточный прирост установил новый антирекорд — 23 610 человек.

В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу. С понедельника, 23 ноября, будут закрыты все заведения общепита, в том числе фуд-корты в торговых центрах. Помимо них, временно не будут работать все катки, а зрителей перестанут пускать на различные спортивные соревнования.

Телеведущая Елена Малышева посоветовала включить в рацион черный перец — он поможет защититься от коронавируса. Специя содержит пиперин, способный блокировать действие частиц SARS-CoV-2.