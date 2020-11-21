Врач назвал «каплей в море» число повторно заразившихся COVID-19

Вероятность повторного заражения коронавирусом ничтожно мала, если у человека нет проблем с иммунитетом. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что повторное заражение регистрировали «в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, — при онкологии, приеме иммунодепрессантов».

«Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — рассказал Болибок «Вечерней Москве«. Он отметил, что у большинства людей, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется длительное время.

«Максимальный период наблюдения — с декабря 2019 года, когда в Ухане появились первые пациенты. Иммунитет у них сохранился до сих пор», — пояснил врач.

При этом остается открытым вопрос, может ли перенесший COVID-19 пациент стать бессимптомным носителем. Для тех, кто уже переболел, повторные контакты с вирусом только укрепят иммунитет, считает собеседник издания.

«По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — заявил медик.

К утру 20 ноября в России был зарегистрирован очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За сутки было выявлено 24,3 тысячи новых больных. Свыше 450 тысяч россиян проходили лечение от коронавируса. С начала эпидемии от вируса умерли 35,3 тысячи человек.