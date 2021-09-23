Врач назвал идеальную температуру для сна

Жара в квартире во время отопительного сезона может мешать хорошему сну. Но можно ли спать с открытым окном и не простудиться? Идеальную температуру в спальне для сайта «Мир 24» назвала терапевт и дермокосметолог Марият Мухина.

Спать в прохладе полезно, однако, если вы открываете окно на ночь, важно не перестараться.

«Когда помещение холодное, засыпание идет быстрее, сон становится более полноценным и крепким. Однако возникает проблема сосудистого тонуса, сосуды при холоде сжимаются и сердце проталкивает кровь через сжатые сосуды с большим давлением. Кровеносное давление поднимается, а это нагрузка на сердце, которая ставит под удар все процессы организма. Будут страдать сосуды, легкие, печень и само сердце. Как следствие, при сне в холоде часто развивается клиническая депрессия», — рассказала Мухина.

В жаре же засыпается хуже, сон менее глубокий. Поэтому важно искать золотую середину. Идеальная температура для ночного сна — это +18…+22 градуса.

«С целью закаливания, может быть, чуть ниже +18 градусов, а у детей — четко +20, не ниже», — подчеркнула терапевт.

Она добавила, что в период распространения заболеваний проветривание помещений необходимо для препятствованию размножению вирусов.