Врач назвал худший способ приготовления пельменей

Врач-педиатр, телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал о том, почему жарка пельменей — худший способ их приготовления. Его слова передало РИА «Новости».

Речь идет о способе приготовления пельменей, когда они сначала немного отвариваются, а потом обжариваются на сковородке. По словам медика, этот способ приготовления пельменей — наиболее вредный из-за канцерогенов, образующихся при жарке.

«Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя», — сказал Продеус.

Также имеет большое значение, какие пельмени выбирать в магазине, написало ИА Nation News. Стоит обращать внимание на категорию: в пельменях высшей категории содержится около 80% мяса, а в категориях пониже обычно 60-80% или 40-60% мяса.

Пельмени важно выбирать тщательно — согласно оценке Роскачества, в России производители этого продукта часто нарушают правила производства.