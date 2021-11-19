facebook_pixel
    19 ноября 2021, 14:45

    Врач назвал группы риска по тромбозу при коронавирусе

    Врач Болибок: курение и сахарный диабет — факторы риска по тромбозу при коронавирусе

    Дарья Морозова

    Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие люди попадают в группу риска возникновения тромбоза при коронавирусе. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он отметил, что это касается курильщиков, людей с сахарным диабетом и лишним весом.

    «У курильщиков часть гемоглобина уже не переносит кислород, поэтому организм вырабатывает больше гемоглобина, кровь становится очень густой и это способствует повышению свертываемости», — рассказал Болибок.

    Также он добавил, что в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Врач Владимир Хорошев добавил, что с тромбозом люди могут сталкиваться в любом возрасте.

    «Система свертываемости крови при COVID-19 может нарушиться абсолютно у всех, и у 30-летних, и у 40-летних, и 50-летних», — подчеркнул он.

    Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что период постковидного синдрома становится короче, а переболевших пациентов, жалующихся на плохое самочувствие, стало меньше. К симптомам постковидного синдрома относят апатию, снижение работоспособности, тревожные и депрессивные состояния. Врачи отмечают, что такие проблемы являются нормальными для переболевших.