Врач назвал группы риска по тромбозу при коронавирусе

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие люди попадают в группу риска возникновения тромбоза при коронавирусе. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что это касается курильщиков, людей с сахарным диабетом и лишним весом.

«У курильщиков часть гемоглобина уже не переносит кислород, поэтому организм вырабатывает больше гемоглобина, кровь становится очень густой и это способствует повышению свертываемости», — рассказал Болибок.

Также он добавил, что в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач Владимир Хорошев добавил, что с тромбозом люди могут сталкиваться в любом возрасте.

«Система свертываемости крови при COVID-19 может нарушиться абсолютно у всех, и у 30-летних, и у 40-летних, и 50-летних», — подчеркнул он.

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