Врач назвал главный признак наличия онкологического заболевания

При обнаружении кровянистых выделений человеку нужно как можно быстрее пройти обследование. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии ведомства, директор МНИОИ имени П. А. Герцена Андрей Каприн.

В беседе с «Известиями» медик отметил, что кровянистые выделения могут оказаться в моче или кале, а также появиться из сосков. Все это повод бить тревогу и срочно начать выяснять причину.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — объяснил специалист. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на потерю веса и аппетита и тоже задуматься о том, что не будет лишним консультация врача.

Ранее медики назвали самые агрессивные виды рака. Хуже всего поддаются лечению рак легкого, рак желудка и кишечника, а также рак поджелудочной железы. В последнем опасность в том, что этот вид онкологического заболевания крайне редко обнаруживается вовремя, на ранних стадиях. Основной причиной возникновения этих видов рака врачи считают курение и неправильное питание.