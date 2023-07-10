Здоровье 10 июля 2023, 05:25 Врач назвал главный и самый опасный симптом менингита Эпидемиолог Покровский: сильная головная боль — главный и самый опасный симптом менингита Pxhere

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Головная боль — это главный и самый опасный симптом менингита. Об этом предупредил заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с News.ru.

Покровский отметил, что бить тревогу нужно тогда, когда появляются неприятные ощущения и человек не может опустить подбородок к груди.

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«Человек не может дотянуться подбородком до груди, наклонить голову вперед. В этом случае надо сразу же вызвать скорую», — предупредил эпидемиолог.

Он отметил, что раздражение мозговых оболочек является опасным симптомом, который требует особого внимания врачей.

Люди могут вообще не обратить внимание на ОРЗ и фарингит, отметил Покровский, но менингит он назвал «неприятной вещью». Это заболевание, как предупредил эпидемиолог, может развиваться очень быстро.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, объяснил ранее вирусолог-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что это заболевание передается только через контакты с носителями и больными.

Вспышка менингита в Екатеринбурге унесла жизни двух сотрудников компании Ozon. Под контролем медиков находится еще шесть зараженных. Болезнь сама по себе коварна, поскольку даже если она отступит, то может оставить на память о себе проблемы со здоровьем и инвалидность.