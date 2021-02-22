Врач назвал главные причины возникновения озноба

Озноб может быть симптомом различных нарушений в организме. Например, он может возникнуть при отравлениях, нарушениях вегетативной нервной системы, а у женщин — при гормональных нарушениях.

«Озноб очень часто возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела», — рассказала врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская в интервью Пятому каналу.

Также озноб может возникнуть из-за передозировки лекарственных средств, отравлений, которые сопровождаются диареей и рвотой, и при нарушениях вегетативной нервной системы. У женщин озноб может появиться при гормональных нарушениях, а также в период менопаузы и климакса. Кроме того, озноб бывает при аллергозах и во время стресса, отметила врач.

Вне зависимости от причин озноба, пациенту необходимо обращаться к врачу, подчеркнула Петровская.

Если у пожилого человека начались провалы в памяти — ему также необходимо обратиться к врачу. Потому что забывчивость может быть вызвана серьезными болезнями. К ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести нарушение кровообращения в мозге, черепно-мозговые травмы, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга, а также острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера