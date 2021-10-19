Врач назвал главные правила гигиены зрения

Врач-офтальмолог Людмила Рыбинцева рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить здоровье глаз и качество зрения. В разговоре с «Аргументами и фактами» она пояснила, что о гигиене зрения необходимо заботиться с детства.

Зрение формируется в раннем детстве, поэтому очень важно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал гигиену зрения. Необходимо умываться как минимум дважды в день, не трогать глаза грязными руками и следить за осанкой. Время, проведенное с гаджетами или перед экраном, необходимо ограничивать.

Необходимо также правильно организовать рабочее место школьника. Правше нужно обеспечить левостороннее освещение рабочего места, а левше — правосторонее. Важно следить и за посадкой: расстояние от глаз до тетради должно составлять не менее 30-40 сантиметров, а спина должна быть прямая. Свет должен быть достаточно ярким, не приглушенным, чтобы не приходилось напрягать зрение, написали «Известия».