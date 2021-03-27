Врач назвал главную опасность яиц. Это не холестерин

Эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о вреде яиц. Она уточнила, что распространенный стереотип о холестерине в них на самом деле сильно преувеличен.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Врач отметила, что продукты влияют на холестерин в крови лишь на 20%, что не слишком опасно. Гораздо важнее следить за весом, не забывать о физической активности и режиме питания: в рационе должно быть не меньше половины ненасыщенных жиров.

Комиссарова уточнила, что употребление одного яйца в день абсолютно безопасно. Два-три также допустимо, главное, чтобы питание было разнообразным.

«Не существует конкретных рекомендаций относительно того, сколько яиц нужно есть в день или неделю», — подчеркнула эксперт.

Настоящая опасность яиц заключается в том, что они могут содержать сальмонеллу, рассказала врач. Она провоцирует пищевое отравление с такими симптомами, как диарея, лихорадка и спазмы, и может иметь тяжелые осложнения. В некоторых случаях они могут привести к летальному исходу, предупредила Комиссарова.