Врач назвал главное противопоказание к вакцинации от ковида

Вакцинацию от коронавируса нельзя проходить, если есть серьезная аллергия на первый компонент препарата. Об этом заявил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

По словам врача, серьезная аллергия является главным противопоказанием к вакцинации. Также нельзя делать прививку при обострении хронических заболеваний, уточнила «Лента.ру». Еще одним противопоказанием является острое заболевание на момент вакцинации.

Мохамед Али подчеркнул, что жаркая погода никак не скажется на самочувствии после введения препарата. Он отметил, что при высокой температуре на улице готовиться к вакцинации никаким специальным образом не нужно.

«Облегчить состояние в жару можно также, как и без прививки: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени и использовать парацетомол или нурофен, если поднимается температура», — пояснил медик.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что прививку от ковида можно делать при любом уровне антител. По ее словам, вакцина не навредит, если у организма уже выработался иммунитет, написали «Невские новости».