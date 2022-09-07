Врач назвал еду, которую можно дать ребенку в школу | 360°

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Врач назвал еду, которую можно дать ребенку в школу

Нутрициолог Русакова посоветовала давать детям немного сладостей в качестве перекуса

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Нутрициолог Дарья Русакова назвала оптимальный набор продуктов на учебный день для ребенка. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она уточнила, что следует помочь ребенку сформировать привычку носить с собой в школу ланч-бокс. Сначала еду должны собирать родители, а потом он может делать это без посторонней помощи.

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«В коробку для завтраков лучше положить не традиционные бутерброды, а отдельно кусочки цельнозернового хлеба, нежирного отварного мяса или птицы, нежирного сыра», — рассказала врач.

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Она уточнила, что также следует добавить немного нарезанных овощей и фруктов и не забыть про питьевую воду.

Кроме того, допустимо дать ребенку с собой немного сладостей, если он их любит.

«Например, шоколад, зефир. Полезные сладости позволяют ребенку получить радость, подзарядиться энергией», — пояснила Русакова.

Она добавила, что можно не давать еду с собой, если ребенок полноценно питается в школьной столовой. Но если такой возможности нет, придется заранее продумать рацион из продуктов, которые есть дома.

Еда

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