Врач назвал два вида боли, при которых надо немедленно обратиться в больницу

На развитие опасных заболеваний указывают спазмы в области живота и внезапная боль за грудиной. При появлении этих симптомов нужно не тянуть, а сразу же обращаться к врачу. Об этом сайту «Доктор Питер» рассказал заслуженный врач России, профессор Владимир Подхомутников.

Одной из самых опасных болей считается боль в животе.

«Она может быть симптомом различных опасных состояний: аппендицита, острого панкреатита или холецистита, язвы желудка», — пояснил он.

Если болевые ощущения в области живота появились у ребенка, это может говорить о развитии ангины. Если боль острая и не позволяет прикасаться к животу — нужно немедленно звонить в неотложку.

Еще один вид боли, при котором нужно быстро обратиться в больницу, — давящая в груди, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки. При этом человека пробивает холодный пот и начинается предобморочное состояние. В таком случае надо срочно звонить в скорую, потому что эти симптомы говорят о развитии инфаркта миокарда.