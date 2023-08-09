Здоровье 09 августа 2023, 01:11 Врач назвал четыре группы людей с высоким риском развития диабета Эндокринолог Островская: люди старше 45 лет и с избыточным весом чаще страдают диабетом Freepik

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Людей, которые входят в группу риска развития диабета, можно условно разделить на четыре подгруппы, рассказала «Газете.ru»эндокринолог Елена Островская. Первую из них составляют те мужчины и женщины, чей возраст перешел границу 45 лет при условии, что они ведут малоподвижный образ жизни.

«Также склонны к сахарному диабету второго типа женщины, у которых во время беременности диагностировали гестационный сахарный диабет. Важно быть начеку людям с диабетом в анамнезе у близких родственников», — объяснила эксперт.

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Последняя категория людей, которым нужно быть более внимательными к своему здоровью, — это те, у кого есть избыточный вес. Если индекс массы вашего тела больше 25 килограммов на один квадратный метр, то это повод насторожиться.

Кроме того, на диабет может указывать зуд слизистых половых органов у женщин, добавила Островская. Доктор разъяснила, что такой симптом может возникать при высоком уровне глюкозы в крови, что может привести к данному заболеванию.

Американские ученые ранее выяснили, что чайный гриб может быть полезным для людей с сахарным диабетом второго типа. Этот напиток помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.