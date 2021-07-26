Врач назвал болезни, о которых могут говорить шершавые локти

Покрасневшая и шершавая кожа на локтях может говорить о серьезных проблемах с внутренними органами. Об этом предупредила врач дерматолог-косметолог и глава клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», — сказала медик радио Sputnik.

Она добавила, что сухая и шелушащаяся кожа на локтях является признаком дерматологического заболевания. В качестве примера врач привела псориаз. Если к сухости добавились покраснение и зуд, то речь может идти об ихтиозе.

«В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств», — пояснила Жабоева.

По словам врача, к сухости или даже изменению цвета кожи на локтях может привести уменьшение чувствительности клеток к инсулину. Но определить это сможет только эндокринолог. Жабоева посоветовала наносить на локти увлажняющие и защитные средства, даже если нет никаких симптомов.