Врач назвал болезни кроме СОVID-19, при которых пропадает обоняние

«У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе», — отметил специалист.

По его словам, и при ОРЗ, и при COVID-19 аносмия проходит со временем. Зайцев уточнил, что во втором случае восстановление обоняния происходит в разы медленнее. Медик посоветовал при появлении такого симптома в нынешней эпидемиологической ситуации сперва исключить инфицирование коронавирусом.

Он подчеркнул, что достоверным исследованием на наличие этой инфекции является ПЦР-диагностика или анализ крови. Остальные способы выявления вируса являются ненадежными.

Ранее директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев заявил, что морозы могут остановить рост заболеваемости COVID-19.