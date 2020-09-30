Врач назвал безопасную дозу чая в день

Многие любят побаловать себя чашечкой ароматного чая несколько раз в день. Но в этом напитке содержится кофеин, которым нельзя злоупотреблять. Если чай крепкий, то без вреда для здоровья можно выпить около 1,8 литра, предупредил врач-эндокринолог Михаил Богомолов.

По словам Богомолова, дневная норма кофеина для взрослого человека составляет 400 миллиграммов. При этом стоит помнить, что это вещество есть не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках, шоколаде и некоторых видах газировки. Для подсчета суточной дозы есть кофейная единица (КЕ), равная 100 миллиграммам кофеина, пишет издание «АиФ».

Если заварить чай слабо, то в нем будет содержаться примерно одна КЕ. Это значит, что такого напитка можно выпить за день почти четыре литра. При средней крепости чая безвредная дневная норма составит чуть более двух литров. Если пить крепкий чай, то предельно допустимая норма составит порядка 1,8 литра.

«Одним словом, чай — очень полезный напиток с оптимальным содержанием кофеина: с ним трудно его передозировать, и одновременно в составе чая вы получите массу полезных антиоксидантов. Полезные свойства этого напитка для здоровья были продемонстрированы во многих серьезных исследованиях», — заключил Богомолов.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев посоветовал пить больше жидкости в период осенних вирусов. В качестве напитка можно выбрать любой вид чая, а также необходимо употреблять достаточное количество витамина C.