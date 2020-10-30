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    30 октября 2020, 13:27

    Врач назвал альтернативу исчезнувшему из аптек препарату от COVID-19

    Алена Макаренко

    Препарат Клексан, используемый при лечении коронавируса, исчез из аптек. Альтернативу ему назвал клинический фармаколог Александр Эдигер, сообщила «Общественная служба новостей».
    Врач назвал альтернативу исчезнувшему из аптек препарату от COVID-19

    Клексан относится к группе препаратов низкомолекулярных гепаринов. Внутри нее числится около десятка препаратов, например, Фраксипарин, Фрагмин, Надропарин. У них имеются различия в фармакологических параметрах. Тем не менее все они направлены на антитромботический эффект при состояниях, при которых возникает угроза тромбозов. Соответственно, эти препараты взаимозаменяемы.

    «Но любой из этих препаратов должен назначаться в определенной дозировке и ритме. Банально один заменить другим не получится», — обратил внимание врач.

    Речь идет о препарате для подкожного введения, поэтому для его применения нужны специальные навыки и наблюдение специалиста в стационаре. Все эти препараты выдаются строго по рецепту. Выбрать аналог имеет право только лечащий врач.

    Несмотря на это Эдигер назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Все препараты этой группы всегда были доступны в аптеках, их нехватку необходимо сразу же восполнять.

    «Подобные временные дефициты государство должно оперативно купировать. Ведь это один из самых важных вопросов в ситуации с COVID», — заявил клинический фармаколог.

    Эдигер призвал россиян не заниматься самолечением и закупками этих препаратов впрок.