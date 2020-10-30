Врач назвал альтернативу исчезнувшему из аптек препарату от COVID-19

Клексан относится к группе препаратов низкомолекулярных гепаринов. Внутри нее числится около десятка препаратов, например, Фраксипарин, Фрагмин, Надропарин. У них имеются различия в фармакологических параметрах. Тем не менее все они направлены на антитромботический эффект при состояниях, при которых возникает угроза тромбозов. Соответственно, эти препараты взаимозаменяемы.

«Но любой из этих препаратов должен назначаться в определенной дозировке и ритме. Банально один заменить другим не получится», — обратил внимание врач.

Речь идет о препарате для подкожного введения, поэтому для его применения нужны специальные навыки и наблюдение специалиста в стационаре. Все эти препараты выдаются строго по рецепту. Выбрать аналог имеет право только лечащий врач.

Несмотря на это Эдигер назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Все препараты этой группы всегда были доступны в аптеках, их нехватку необходимо сразу же восполнять.

«Подобные временные дефициты государство должно оперативно купировать. Ведь это один из самых важных вопросов в ситуации с COVID», — заявил клинический фармаколог.

Эдигер призвал россиян не заниматься самолечением и закупками этих препаратов впрок.