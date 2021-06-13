Врач назвал 6 правил для предотвращения рака поджелудочной железы
Опасность заболеваний поджелудочной железы часто недооценивают, но ведь некоторые из них смертельны. Самые эффективные методы защиты органа пищеварительной системы перечислила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль, сообщил focus.de.
В последнее время врачи фиксируют рост заболеваний поджелудочной железы. Они вышли на третье место среди болезней органов пищеварения. У 10-15% пациентов развивается тяжелый панкреатит. Смертность составляет от 30 до 40%.
Рак поджелудочной железы занимает девятое место по распространенности среди всех типов.
«Но когда речь заходит о смертности от рака, рак поджелудочной железы будет вторым после рака легких через 10 лет», — отметила гастроэнтеролог.
В отличие от рака толстой кишки или груди вылечить рак поджелудочной железы не так-то просто, поэтому много летальных исходов.
Решающую роль в появлении болезней этого органа играет образ жизни. Сильно влияют сидячий образ жизни, ожирение, алкоголь и курение.
Для предотвращения развития заболеваний онколог посоветовала соблюдать шесть правил. Каждый день нужно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, исключать углеводы и жиры. Для борьбы с лишним весом нужна регулярная физическая активность: ежедневно можно выполнять комплекс несложных упражнений, а интенсивные тренировки стоит проводить не реже двух дней в неделю. Также надо ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.
При наличии камней в желчном пузыре возможно закупоривание протока поджелудочной железы. Это приводит к возникновению панкреатита. Для минимизации риска врач порекомендовала регулярно проверяться на УЗИ.