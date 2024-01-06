Здоровье 06 января 2024, 00:09 Врач назвал 5 признаков гормонального сбоя Эндокринолог Шупарский: на гормональный сбой могут указывать 5 признаков РИА «Новости»

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Сбой в выработке гормонов сказывается на качестве жизни и приводит к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Врач-эндокринолог Степан Шупарский в беседе с Пятым каналом перечислил пять главных признаков гормонального сбоя, когда необходимо срочно обратиться к специалистам.

На первое место врач поставил нехватку сил и общее снижение энергии у человека. Шупарский пояснил, что таким образом организм подает сигналы о плохой работе щитовидной железы и надпочечников.

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Вторым симптомом эндокринолог назвал сбой менструального цикла у женщин. Он заявил, что нерегулярные месячные или просто их отсутствие говорят о проблемах всей эндокринной системы. Еще одним тревожным сигналом Шупарский назвал снижение либидо. Это повод, как мужчинам, так и женщина пройти обследование на состояние гормонов.

«Четвертый симптом — изменения в состоянии кожи и волос. Нам часто переводят пациентов от дерматологов, которые не видят внешних причин и просят эндокринологов копнуть глубже и исключить эндокринные заболевания», — рассказал врач.

Эндокринолог добавил, что о проблемах в работе щитовидной железы также свидетельствуют резкие колебания веса, как в сторону набора, так и снижения. Шупарский призвал россиян не игнорировать симптомы и регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы избежать осложнений.

В ходе проверки пациента на гормоны врачи особое внимание уделяют количеству инсулина в организме. Если он высокий, то человек рискует получить раковую опухоль. Об этом заявила эндокринолог Яна Соловьева. Она пояснила, что инсулин приводит к росту не только жировых, но и мутагенных клеток.