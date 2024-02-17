Здоровье 17 февраля 2024, 04:07 Врач назвал 4 продукта, которые поддержат здоровье в феврале Эндокринолог Кривошеева: в феврале стоит нужно в рацион 4 продукта Freepik

Читать 360tv в

Конец зимы — тяжелое время для организма, измученного холодами и авитаминозом. Поддержать здоровье в этот период помогут четыре продукта. Какие именно, рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева изданию Life.ru.

Полезный для здоровья продукт — один из видов капусты: белокочанной, красной или брюссельской. Она богата витаминами К и С, благодаря чему улучшает иммунитет. Кроме того, в капусте содержатся антиоксиданты, которые позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Реклама

Два вида лука — порей и шалот — богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти продукты даже помогают защититься от некоторых видов рака.

Киви полезны для сердца и артериального давления, к тому же эти фрукты поддерживают иммунитет. Бананы содержат калий, который стимулирует сердечные и мышечные сокращения, и трипофан, улучшающий память и настроение.

В качестве бонуса врач напомнила про цитрусовые, которые богаты витамином С и полезны в любое время года.

Ранее нутрициолог Анастасия Медведева посоветовала зимой включать в рацион тыкву и батат, а также имбирь и квашеную капусту.