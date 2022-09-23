Врач Назарова заявила, что жевательная резинка провоцирует опасные заболевания | 360°

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Врач Назарова заявила, что жевательная резинка провоцирует опасные заболевания

Терапевт Назарова: жевательная резинка провоцирует гастрит и диабет

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Врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова в беседе с Ura.ru заявила, что неправильное употребление жевательной резинки может спровоцировать развитие хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета.

«Жевательную резинку нельзя употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи, поскольку жевание включает весь пищеварительный тракт — желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, тонкий кишечник. Они начинают выделять соки для переваривания пищи. Но когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты <…>», — сообщила медик.

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Она отметила, что из-за выбрасывания в кровь инсулина повышается риск развития сахарного диабета.

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Врач также указала, что долгое жевание резинки может стать причиной развития кариеса. Связано это с увеличением воздействия на полость рта сахаров, находящихся в ней.

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