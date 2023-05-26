26 мая 2023, 16:03
Врач Назарова рассказала, влияет ли группа крови на характер человека
Врач Назарова: для определения закономерности необходима обработка большого числа данных
Врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова в разговоре с ИА «Север-Пресс» заявила, что медицинские специалисты не признают результаты исследований о влиянии группы крови на характер человека.
По ее словам, чтобы выявить хоть какие-то закономерности и связи, следует провести куда больше исследований, чем есть на данный момент, сообщил сайт Infox.
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«Для определения определенной закономерности, причинно-следственной связи и статистической релевантности необходима обработка значительного массива данных», — добавила Назарова.
Врачи
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