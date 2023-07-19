Здоровье 19 июля 2023, 17:09 Врач Наумова сообщила, что всем детям с врожденными невусами необходима консультация детского онколога

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Всем детям, на теле которых имеются невусы — пигментные образования, необходима консультация детского онколога. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила врач-онколог КДЦ РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александра Наумова.

Такие образования, по словам медика, могут в будущем спровоцировать появление меланомы, рака кожи. Именно специалист решит, нужно удалять этот невус, или его можно не трогать.

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Наумова добавила, что новые невусы могут появляться на коже вплоть до 50 лет.