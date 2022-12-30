Здоровье 30 декабря 2022, 14:26 Врач Натэла Гришина рассказала, что стресс резко старит кожу

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Стресс оказывает негативное влияние на все органы человека, в частности, на кожу, ускоряя ее старение. Об этом РИА ФАН рассказала врач-дерматолог Натэла Гришина.

Дело в том, что при сильном стрессе надпочечники выделяют кортизол и адреналин. А дальше запускается цепная реакция. Расширяются капилляры, что приводит воспалениям, отечности, различным покраснениям и раздражениям. Кроме того, стресс провоцирует такие кожные заболевания, как псориаз, акне и экзема. Все это негативно сказывается на здоровье кожи и ее внешнем виде.

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Также кортизол замедляет выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, которые отвечают за эластичность, упругость и свежесть кожи. Таким образом она становится более дряблой и склонной к появлению новых морщин.

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Еще гормоны стресса влияют на выработку эстрогена. А именно с его нехваткой начинается стремительное старение.

В свою очередь адреналин провоцирует сужение сосудов. От этого человек выглядит бледным, болезненным и изможденным.