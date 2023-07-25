Здоровье 25 июля 2023, 15:57 Врач Наталия Рудыка посоветовала не увеличивать губы филлерами, купленными на маркетплейсах

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Врач-косметолог Наталия Рудыка в разговоре с изданием «ФедералПресс» посоветовала россиянкам ни в коем случае не увеличивать самостоятельно губы филлерами, купленными на маркетплейсах.

Пытаясь сэкономить на услугах косметологов, женщины могут столкнуться с нежелательными реакциями организма. Опаснее всего не то, что губы станут огромного размера, а реакция организма в виде анафилактического шока и отека Квинке.

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При отеке слизистых человек рискует задохнуться, предупредила врач.