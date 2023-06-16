Здоровье 16 июня 2023, 13:46 Врач Настасиевская рассказала, как подготовить ребенка к купанию в море Врач Настасиевская: первые два дня ему не следует купаться, а стоит дышать свежим воздухом

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Врач по лечебной физкультуре Детской городской клинической больницы города Тулы Ирина Настасиевская в разговоре с «Тульской службой новостей» дала советы родителям, как подготовить ребенка к купанию в море.

В первые два дня пребывания на отдыхе лучше не пускать ребенка в воду. Он должен привыкнуть к обстановке и смене климата.

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«Детскому организму нужно адаптироваться. Первые два дня ему не следует купаться. Желательно просто дышать морским воздухом и гулять в зеленой зоне. Начинать купание нужно постепенно», — отметила Настасиевская.

Если температура воды составляет 25-26 градусов, то ребенок может купаться около часа. Однако этот принцип не подходит для всех детей. Все зависит от образа жизни ребенка и работы его иммунной системы. Нужно следить за тем, чтобы дети в воде двигались или играли, а не просто лежали, добавила медик.