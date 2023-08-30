Здоровье 30 августа 2023, 15:21 Врач Насонова: эффективность иглотерапии доказать невозможно

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На сегодняшний день эффективность иглотерапии не доказана, сделать это практически невозможно. Об этом сообщила врач-невролог Татьяна Насонова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, иглотерапия относится к альтернативным методам медицины, которые сложно проверить. При этом рефлексотерапия способна улучшать состояние при поражениях лицевого нерва и болевых ощущениях в мышцах.

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Врач отметила, что иглоукалывание становится эффективным только в комплексе с медицинскими препаратами и гимнастикой, сообщила радиостанция «Говорит Москва».