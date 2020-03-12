Врач нашел связь между вечерним перекусом и бессонницей

«Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. „Совы“ по сравнению с „жаворонками“ больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром „ночной еды“, когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано со стрессом», — уточнила сомнолог.

По ее словам, стоит задуматься, если после еды человека сильно тянет в кровать даже при нормальном сне.

«Это может быть признаком инсулинорезистентности, когда с поступлением пищи углеводы повышают сахар в крови, на него вырабатывается больше инсулина, чем у здорового человека. И это большое количество инсулина резко снижает сахар в крови: отсюда сонливость, усталость вялость и желание заснуть. То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации, когда мы хотим увильнуть от какой-нибудь работы», — отметила Царева.

Эксперт посоветовала обратиться к специалисту, если обнаружатся перечисленные причины. Однако подчеркнула, что с прокрастинацией большинство людей могут справиться самостоятельно.