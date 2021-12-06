Врач напомнила, с помощью каких методов можно выявить инсульт

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, с помощью каких методов можно выявить инсульт. По ее словам, стоит улыбнуться, поднять руки и произнести любые слова. Если такие действия вызывают затруднения, это может свидетельствовать об инсульте, передала радиостанция «Говорит Москва».

Также стоит обратить внимание на черты лица. Ярко выраженная ассиметрия также может говорить о проблеме.

«Четвертый симптом — это время. Есть четыре часа. Если какой-то из этих симптомов у человека есть, то тогда нужно вызывать скорую помощь», — добавила специалист.

Специалист подчеркнула, что стоит регулярно проходить обследование у врачей, чтобы избежать возникновения инсульта. Благодаря современным методам диагностики выявить болезнь не представляет особого труда.

Важно следить за своим давлением, а также состоянием сосудов. Определить проблему можно с помощью дуплексного сканирования. При подобном обследовании врач устанавливает датчик на сонную артерию, сообщили «Известия».