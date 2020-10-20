Врач напомнила о необходимости носить маски

«Маску и перчатки нужно носить в любом замкнутом пространстве, будь это магазин, лифт, подъезд, лестничная площадка», — перечислила специалист.

Отмечается, что перчатки в общественных местах и транспорте необходимы для того, чтобы защитить кожу от соприкосновения с кнопками, перилами, ручками, петлей и поручнями. Неизвестно, кто мог браться за них — здоровый человек или зараженный коронавирусом.