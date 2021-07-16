Врач напомнил основные признаки теплового удара

Основными симптомами теплового удара являются спазмы мышц, учащенное сердцебиение и дыхание, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения. Могут наблюдаться рвота, головная боль и головокружение, мышечная слабость и усталость. Поэтому в жару лучше не рисковать, надо укрываться в тени и пить достаточное количество воды.

По мнению главного врача «Инвитро-Москва», доктора медицинских наук Сергея Хомякова от теплового удара можно защититься в хорошо продуваемом или проветриваемом помещении. В беседе с РИА «Новости» он также предложил облиться водой. По словам эксперта, длительное пребывание при температуре воздуха выше физиологической температуры тела в 36,6 градусов по Цельсию в принципе опасно для человека. Особенно, при высокой влажности и низкой скорости движения воздуха.

«При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут», — отметил врач.

Хомяков уточнил, что жара очень опасна для тех людей, чьи терморегуляционные механизмы нарушены или несовершенны. Это дети и пожилые люди, пациенты с больным сердцем и заболеваниями кожи.

«При резких перепадах температур, более 10 градусов, происходит изменение тонуса сосудистой системы, возрастает риск сосудистых спазмов, инфарктов», — пояснил врач.

Ранее Сергей Хомяков посоветовал россиянам в жару пить как можно больше чистой воды, теплого зеленого чая и хорошо проветривать помещение.