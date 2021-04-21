Врач напомнил о пользе березового сока

Сезон березового сока начался в средней полосе России. Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал о его пользе. Об этом сообщил «Мир 24».

«Березовый сок — уникальный продукт, обогащенный витаминами и микроэлементами. С древних времен его пили, чтобы справиться с весенним авитаминозом. Он содержит калий, натрий, магний, кальций, железо и другие микроэлементы. Но ценен не сам по себе березовый сок, а результат его брожения», — заявил врач.

Он также добавил, что в основном наши предки готовили из березового сока слабоалкогольный напиток, который помогал восполнить недостаток витаминов в период Великого поста. Для этого собирали березовый сок, добавляли мед, иногда немного молока. Далее ставили все это на солнце, чтобы напиток перебродил. Его употребляли как квас или медовуху. Главными компонентами такой браги являются витамины B1 и B12, а также полезные бактерии.