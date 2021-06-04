Врач напомнил о недоказанном вреде шоколадных батончиков

Шоколадные батончики содержат большое количество сахара, но их вред не доказан. С таким заявлением выступила педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Естественно, шоколад не является продуктом первой необходимости для ребенка и при ряде заболеваний, в том числе аллергических», — отметила медик.

В России шоколадные батончики изначально позиционировались как питательный перекус для взрослых, но не еда для детей. Родители должны следить за рационом ребенка и на основании этого решать, стоит ему есть батончики или нет. Также важно оговорить разрешенное количество.

«Когда ребенок ничего не ест на фоне стресса и он съел за весь день вот эти два батончика... Лучше, конечно, съесть эти два батончика, чем вообще ничего не есть», — заявила врач.

Однако если несовершеннолетний питается полноценно, но все заедает этими батончиками, идет перебор в углеводах. А они потом откладываются в жир.

Главный минус шоколадных батончиков — содержание большого количества сахара. Тем не менее их вред не доказан.