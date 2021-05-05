Врач напомнил о большом количестве бактерий на смартфоне

Бактерии, которые располагаются на мобильном телефоне и в транспорте, могут привести к проникновению опасных инфекций в организм человека. Об этом сообщила доктор медицинских наук Наталья Кондратова в беседе с ИА Nation News.

Эксперт поделилась информацией о том, что зачастую они оказываются в организме через контакты с посторонними предметами. Это могут быть ручки дверей, кнопки лифта, мобильные телефоны, поручни в городском транспорте. Врач поделилась, что бактерии на мобильном телефоне у разных людей отличаются в зависимости от того, в каких местах они проводят время.

«Если ваш телефон упал на пол или на землю — высока вероятность попадания на телефон плесени. Если вы не расстаетесь с ним даже в туалете, вероятно, на нем будут находиться колонии золотистого стафилококка», — дополнила врач.

Кондратова также напомнила о том, что попадание грибков и бактерий в человеческий организм способно вызвать серьезные инфекции. Именно поэтому, по словам специалиста, особенно важно соблюдать правила гигиены.