Врач напомнил, как обезопасить себя от клещей

Врач рассказал о том, как обезопасить себя от укуса клещей, которые переносят энцефалит. Данное заболевание приводит к воспалению мозга. Об этом рассказал Тимур Пестерев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

«Люди, которые живут в эндемичных районах или туда въезжают по каким-то делам, имеют право на бесплатную вакцинацию от энцефалита, поэтому пренебрегать этим не стоит», — поделился эксперт.

Врач рассказал, что эндемичными районами является половина России. Он добавил, что необходимо проводить вакцинацию каждые три-пять лет. Он также опроверг информацию о том, что после прививки появляется множество тяжелых и неприятных симптомов. По словам Пестерева, реакция организма индивидуальна, однако большинство людей все-таки не находят явных последствий после проведенного вакцинирования.

Также он заявил, что весной или прохладным летом клещей не становится меньше.