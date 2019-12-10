  • Врач напомнил, что нет гипоаллергенных собак и кошек

    10 декабря 2019, 07:24

    Александра Ломейко

    Домашние животные серьезно нагружают иммунную систему человеческого организма. Появление аллергии врачи сравнивают со снежным комом: вслед за ней может появиться что-то еще.
    Врач напомнил, что нет гипоаллергенных собак и кошек

    Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала сайту радиостанции «Говорит Москва», что «безаллергенных» котов и собак не бывает.

    «Это высокое заблуждение. <…> К сожалению, аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты», — заметила специалист.

    Бобрикова посоветовала подходить к заведению домашних животных разумно и не брать питомца, если у человека уже есть на что-то аллергия.

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    «Не провоцируйте свою иммунную систему», — сказала медик, напомнив, что аллергическая реакция может быть не только на шерсть, но и на перхоть, слюну и экскременты животного. Кроме того из-за привычки облизываться кошки более «аллергенны» собак.

    «Аллергия — как снежный ком. Если она появилась на что-то, то возможно развитие и другого», — подчеркнула Елена Бобрикова.