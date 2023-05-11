Здоровье 11 мая 2023, 13:02 Врач Надежда Логина рассказала, как аллергикам избежать обострений в период цветения Врач Логина: в период цветения необходимо носить одежду с длинным рукавом

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В период цветения растений люди, страдающие аллергией, должны стараться избегать таких зон и носить одежду с длинным рукавом. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.

Как заметила специалист, пыльца растений способна всасываться через кожу и провоцировать дерматит.

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«Необходимо носить одежду с длинным рукавом. Важно закрывать все участки тела, потому что пыльца может всасываться через кожу и провоцировать атопический дерматит, крапивницу», — добавила она.

Логина порекомендовала регулярно проводить в доме влажную уборку, а также надеть на окна москитные сетки. Тем людям, у которых есть пищевая аллергия, стоит исключить из рациона косточковые фрукты, орехи, резюмировала аллерголог.