11 мая 2023, 13:02
Врач Надежда Логина рассказала, как аллергикам избежать обострений в период цветения
Врач Логина: в период цветения необходимо носить одежду с длинным рукавом
В период цветения растений люди, страдающие аллергией, должны стараться избегать таких зон и носить одежду с длинным рукавом. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.
Как заметила специалист, пыльца растений способна всасываться через кожу и провоцировать дерматит.
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«Необходимо носить одежду с длинным рукавом. Важно закрывать все участки тела, потому что пыльца может всасываться через кожу и провоцировать атопический дерматит, крапивницу», — добавила она.
Логина порекомендовала регулярно проводить в доме влажную уборку, а также надеть на окна москитные сетки. Тем людям, у которых есть пищевая аллергия, стоит исключить из рациона косточковые фрукты, орехи, резюмировала аллерголог.
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