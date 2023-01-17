Здоровье 17 января 2023, 11:13 Врач Надежда Чернышова рассказала, как отличить симптомы отравления и кишечного гриппа

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Нередко люди принимают кишечный грипп за отравление и не начинают своевременное лечение, но стоит научиться отличать симптомы обоих заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что отравление происходит из-за употребления некачественных продуктов. Чаще всего оно сопровождается тошнотой, нарушением стула и рвотой, которая приносит облегчение. При кишечном гриппе наблюдается также насморк, мышечные и головные боли, кашель, насморк, слабость и рвоту.

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«Если при любом из заболеваний отмечаются многократная рвота и жидкий стул, лучше вызвать врача, потому что можно потерять много полезных веществ», — посоветовала Надежда Чернышова.

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Она отметила, что нужно получить квалифицированную помощь. В зависимости от тяжести заболевания врач решит, какую терапию применять. Иногда достаточно сосредоточиться на симптомах, в других случаях — на причине.