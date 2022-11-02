Врач Мымрина посоветовала не увлекаться комплексными порошками при лечении простуды | 360°

02 ноября 2022, 14:32
Врач Мымрина посоветовала не увлекаться комплексными порошками при лечении простуды
Специалист медцентра «Андреевские больницы — Неболит» Екатерина Мымрина в разговоре с Life посоветовала не пытаться вылечить грипп или простуду комплексными порошками.
По словам медика, в состав таких порошков добавляют средства для симптоматической терапии, то есть приносящие облегчение и видимость победы над вирусом.
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«Помните, что если вы избавились от симптомов и неразумно продолжаете вести активный образ жизни, то вы подвергаете свой организм риску затяжного течения болезни, развитию осложнений», — предупредила специалист.
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Необоснованный прием порошков, в которые входят антигистаминные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства, может привести к осложнениям.
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