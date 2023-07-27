Здоровье 27 июля 2023, 18:16 Врач Мусаилова рассказала о пользе качественной воды для мозга

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Качественная вода помогает сохранить молодость мозга. Такой информацией поделилась врач-гериатр Ольга Мусаилова. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

По словам специалиста, количество воды в мозге составляет 80%. Чтобы этот орган не испытывал стресс, важно придерживаться правильного питьевого режима и не доводить свой организм до состояния жажды.

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Специалист посоветовала придерживаться правильного питания, а также выпивать достаточное количество воды, чтобы сохранить молодость мозга.

«Соблюдайте принципы здорового питания. Чем меньше калорий потребляет человек, тем меньшему окислению подвержены нейроны его мозга. Нужно не забывать выпивать не меньше полутора литров воды в сутки», — заметила она.