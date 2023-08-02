02 августа 2023, 00:48
Врач Мусаев сообщил, что шум в ушах может указывать на гипертонию
Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что шум в ушах может указывать на гипертонию и ряд других заболеваний.
Подобное состояние порой сигнализирует об акустической травме, шейном остеохондрозе позвоночного столба, черепно-мозговой травме, доброкачественных новообразованиях.
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С шумом в ушах, по словам медика, периодически сталкиваются 25% россиян в возрасте 60 лет.
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