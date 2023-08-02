Здоровье 02 августа 2023, 00:48 Врач Мусаев сообщил, что шум в ушах может указывать на гипертонию

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Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что шум в ушах может указывать на гипертонию и ряд других заболеваний.

Подобное состояние порой сигнализирует об акустической травме, шейном остеохондрозе позвоночного столба, черепно-мозговой травме, доброкачественных новообразованиях.

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С шумом в ушах, по словам медика, периодически сталкиваются 25% россиян в возрасте 60 лет.