Здоровье 07 февраля 2024, 18:54 Врач Мурашкина назвала слабость признаком переохлаждения во время зимних тренировок

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Озноб и слабость будут сигнализировать о переохлаждении во время тренировок зимой. Об этом сообщила врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при появлении подобных симптомов спортсмену следует немедленно прекратить тренировку, найти укрытие от ветра и холода. Затем необходимо согреться с помощью горячего чая, сообщил «ФедералПресс».

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Врач посоветовала избегать занятий на свежем воздухе зимой людям с болезнями сердца, респираторных органов и суставов.