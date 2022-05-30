Врач Мунконов посоветовал не купаться в грязных водоемах из-за риска заражения гепатитом А

Во время купания в грязных водоемах крайне велик риск заражения гепатитом А. Такой информацией поделился главный врач Тункинской ЦРБ, Отличник здравоохранения Российской Федерации Дамнин Мунконов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист заявил, что купаться стоит лишь в разрешенных местах. Дело в том, что воду там проверяют, а дно обследуют на предмет опасных вещей. Кроме того, водоемы обследуют на наличие стоков производств и мясобоен.

«Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис (заражение крови), при котором 50% случаев кончаются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно», — отметил эксперт.