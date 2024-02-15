Здоровье 15 февраля 2024, 18:24 Врач Мулюкова: прививка остается лучшим способом защиты от заражения ветрянкой

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Опасными осложнениями ветрянки могут стать пневмония и сепсис. На данный момент лучшим способом предотвратить развитие болезни по-прежнему остается прививка, сообщила врач-педиатр Кристина Мулюкова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, вакцинация рекомендуется с 12 месяцев. Если взрослый человек решил сделать прививку и не помнит, болел ли он ранее, то для начала потребуется сдать анализ крови на антитела к ветряной оспе, сообщил«ФедералПресс».

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Предположение, что после перенесенной ветрянки нельзя заразиться ею повторно, является заблуждением. Вирус навсегда остается в организме в неактивном виде и при снижении иммунитета может активизироваться, отметила Мулюкова.