Здоровье 21 августа 2023, 19:08 Врач Мухина заявила, что некоторые грибы могут ускорять строение мозга

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Некачественные грибы могут ускорять старение мозга. Такой информацией поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, таким свойством обладают грибы, которые произрастали в районах с плохой экологией. Интоксикация, которая может последовать за их употреблением, негативно сказывается на всем организме.

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Также негативно на состоянии мозга могут сказываться сладкие и жареные продукты.

«Сахар нагружает инсулиновую систему, вызывает скрытое воспаление. Он провоцирует закисление всего организма, так же как и жареные продукты», — рассказала Мухина.