Здоровье 24 июля 2023, 17:40 Врач Мухина сообщила, что употребление парного молока может привести к заражению бруцеллезом

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Употребляя парное молоко, человек может заразиться бруцеллезом. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Медик объяснила, бруцеллез — это инфекция, которая передается от больного животного к человеку и поражает органы, в том числе головной мозг. Человек может начать страдать параноидальными расстройствами.

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Пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, которое продают в магазинах, предварительно обеззараживают от бактерий, добавила Мухина.