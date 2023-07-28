Здоровье 28 июля 2023, 13:57 Врач Мухина рассказала, при каких болезнях опасно пить зеленый чай Врач Мухина посоветовала не пить зеленый чай при проблемах с желудком

Читать 360tv в

Не стоит пить зеленый чай при проблемах с желудком, высоком давлении и нарушении сна. Таким мнением поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, напиток может плохо сказываться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Он повышает кислотность желудка, поэтому людям, которые страдают от гастрита, лучше отказаться от зеленого чая.

Реклама

«Зеленый чай содержит кофеин, который тонизирует. Поэтому его нельзя пить, особенно после 16:00, тем, кто страдает бессонницей, нарушением сна», — пояснила Мухина.

Кроме того, кофеин может повышать давление. Из-за этого не стоит его пить тем людям, у которых проблемы со слишком высоким давлением.