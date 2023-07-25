Здоровье 25 июля 2023, 15:55 Врач Мухина рассказала о способе профилактики болезни Альцгеймера Врач Мухина посоветовала употреблять витамин С для профилактики болезни Альцгеймера

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С возрастом увеличивается риск развития болезни Альцгеймера. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала неочевидные способы профилактики заболевания. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист рассказала о нескольких версиях развития заболевания. По ее словам, болезнь возникает из-за накопления в нейронах головного мозга патологических (амилоидных) белков. Вторая версия заключается в том, что Альцгеймер развивается у людей с хроническими инфекциями, такими как пародонтит.

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По этой причине Мухина посоветовала регулярно ходить к стоматологу. Также хорошим способом борьбы с возможностью заболеть является правильное питание. В рацион стоит добавить продукты, богатые витамином С, а также омега-3.